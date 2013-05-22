هجوم مسلح على أحد المصارف في "سبها" وانفجار بأحد مساجد البيضاء بـ"ليبيا"

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

ذكرت السلطات الليبية، أن مصرف الجمهورية في مدينة سبها بالجنوب الليبي، تعرض اليوم، للسطو من قبل مجموعة ليبية مسلحة مجهولة.

وقالت السلطات إن مجموعة مسلحة قامت اليوم بالاقتحام والسطو على مصرف الجمهورية بسبها وسرقة مبالغ مالية، وأن عملية السطو، أسفرت عن إصابة اثنين من عملاء المصرف تصادف وجودهم وقت الحادث وقد لاذ المهاجمون بالفرار.

وفي سياق آخر، وقع انفجار بمسجد بلال بن رباح بمدينة البيضاء بالشرق الليبي، وأعلن المجلس المحلي للمدينة أن الانفجار بسبب رفض البعض إخلاء غرف بالمسجد لإجراء عملية توسع به، وقامت بالاعتداء على المشرفين عليه وإلقاء عبوة ناسفة في الفناء لم ينتج عنها أضرار.

وقد سارعت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وقامت بإلقاء القبض على الذين قاموا بعملية التفجير، وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معهم.