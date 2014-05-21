صورة - المنيا يطالب الأهلي بأموال رشدي ومواجهتين وديتين

أرسل مسؤولو المنيا، خطابا إلى نظرائهم في الأهلي يطلبون فيه إرسال مندوب من الفريق الأحمر للحصول على الاستغناء الخاص بإسلام رشدي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع اللاعب، بالاتفاق على تسديد قيمة الشرط الجزائي والتي تبلغ 500 ألف جنيه.

مسؤولو المنيا في وقت سابق قاموا بإرسال الاستغناء الخاص باللاعب إلى نادي الزمالك، إلا أن تمسك اللاعب بالقميص الأحمر حال دون إتمام الصفقة.

ومن المقرر وفقا للخطاب، أن يسدد الأهلي قيمة الشرط الجزائي على دفعتين، بجانب مطالبة ممثل الصعيد في الدوري الممتاز خوض مباراتين وديتين مع المارد الأحمر.