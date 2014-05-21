بالفيديو - موسم صلاح (1) .. سر الدقيقة 87

رسميا .. محمد صلاح ينضم إلى تشيلسي، هذا هو العنوان الأبرز في موسم 2013-2014 لنجم منتخب مصر.

فقد حدثت نقطة التحول التاريخية في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 21 عاما حين انتقل من بازل السويسري إلى تشيلسي الإنجليزي أحد أندية الصفوة والذي يدربه جوزيه مورينيو، لينقل اللاعبين المصريين لآفاق جديدة.

ويسرد FilGoal.com مشوار صلاح في موسم 2013-2014 موثقا بالأرقام والتفاصيل.

بدأ صلاح موسمه الثاني مع بازل بقوة حين سجل هدفا في مباراة الجولة الأولى بالدروي السويسري، وذلك أمام أراو في منتصف يوليو.

مع بداية أغسطس، تصدر صلاح عناوين وسائل الإعلام المصرية والأوروبية حين وقع فريقه في مواجهة مكابي تل أبيب بالأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، مع خروج تصريحات ضد إسرائيل على لسانه نفاها فيما بعد.

ورد اللاعب المصري على صافرات الاستهجان التي اطلقتها الجماهير الإسرائيلية بتسجيل هدف في مرمى مكابي على أرض إسرائيل، كان أحد أسباب لفت الأنظار له أوروبيا.

انتهت مباراتي الذهاب والإياب أمام مكابي بفوز بازل 4-3 ليعبر إلى الدور الحاسم المؤهل لمرحلة المجموعات والذي واجه فيه فريق رازجراد لودوجراتس البلغاري.

تأهل الفريق السويسري إلى مرحلة المجموعات بفضل الفوز 4-2 و2-0 وكان نصيب صلاح منها هدفين في جولة الذهاب.

ركز لاعب المقاولون السابق مع بازل بدوري الأبطال، وفشل في هز الشباك مرة أخرى بالدوري السويسري حتى نهاية سبتمبر.

قبل ذلك بأيام، كانت مباراته الأبرز في شهر سبتمبر أمام تشيلسي في لندن، في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، والتي فاز فيها بازل 2-1 وسجل فيها هدفا.

مر أكتوبر ثقيلا على صلاح حين شهد الخسارة القاسية لمنتخب مصر على يد غانا 6-1 في تصفيات كأس العالم والتي أثرت على مستواه كثيرا في الدوري السويسري ودوري أبطال أوروبا.

وجاء نوفمبر ليشهد أحد أهم لقطات مسيرته الاحترافية، ففي مباراة بازل مع تشيلسي في دوري الأبطال ظلت النتيجة سلبية حتى الدقيقة 87 وقتها انطلق صلاح بسرعته ليضرب دفاع الزرق ويسجل هدف الفوز.

بدأت أعين عمالقة أوروبا ترصد صلاح بعد هذا الهدف، وخرجت تقارير كثيرة توضح رغبة أكثر من فريق إنجليزي في ضمه أبرزها كان ليفربول وتوتنام.

واصل صلاح مسيرته مع بازل الذي أنهى الدور الأول من الدوري السويسري في الصدارة، وتحول من دوري الأبطال للدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة خلف تشيلسي وشالكه، وذلك في منتصف ديسمبر قبل بداية العطلة الشتوية.

خلال النصف الثاني من ديسمبر وبداية فترة الانتقالات الشتوية بيناير كان اسم صلاح يجوب وسائل الإعلام حول انتقاله الوشيك لليفربول الذي قدم أكثر من عرض لبازل من أجل ضمه.

ولكن مع اقتراب الصفقة من الحسم في العشرة أيام الأخيرة من شهر يناير، دخل تشيلسي بقوة ليقدم عرضا قويا لبازل، في الوقت نفسه تحدث مورينيو هاتفيا مع صلاح ليقنعه بالانضمام للزرق الذي تم رسميا يوم 23 يناير الماضي.

مسيرة صلاح مع بازل موسم 2013-2014 في أرقام:-

الدوري السويسري

لعب .. 1151 دقيقة

شارك .. 18 مباراة، 12 كأساسي، 6 كبديل

سجل .. 4 أهداف

بطاقات .. 1 صفراء

كأس سويسرا

لعب .. 77 دقيقة

شارك .. 1 مباراة

سجل .. هدف

بطاقات .. صفر

دوري أبطال أوروبا

لعب .. 853 دقيقة

شارك .. 10 مباريات كأساسي

سجل .. 5 أهداف

بطاقات .. 2 صفراء

طالع الجزء الثاني من مشوار صلاح في موسم 2013-2014 من هنا