بالفيديو - موسم صلاح (2) .. بداية مبشرة ثم تجمد ثم انطلاقة

بعد إتمام صفقة انتقاله إلى تشيلسي كان من المتوقع أن يظل صلاح بعيدا عن تشكيل تشيلسي لفترة حتى يتكيف مع الأجواء الإنجليزية، خاصة مع عدم أحقيته بالمشاركة مع الزرق في دوري أبطال أوروبا لسابق مشاركته مع بازل.

ولكن بعد وصوله لإنجلترا بثلاثة أيام اختاره جوزيه مورينيو لدخول قائمة مباراة مانشستر سيتي في الدوري يوم الثالث من فبراير، لكنه لم يشارك في اللقاء.

يوم السبت الثامن من فبراير شهد أول مشاركة لصلاح في الدوري الإنجليزي حين دخل بديلا قبل ربع ساعة من نهاية لقاء نيوكاسل والذي كاد أن يسجل فيه هدفين من فرصتين.

شارك بعدها صلاح في شوط كامل أمام سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن فريقه لم يكن في مستواه وخسر 2-0 ولم يظهر اللاعب الأعسر بشكل جيد.

بعد هذه المباراة ظل هداف مصر في أوليمبياد لندن 2012 حبيسا لمقاعد البدلاء لمدة خمسة أسابيع حتى شارك في مباراة أرسنال بعد أن كان فريقه متقدما 5-0.

دخل صلاح إلى أرض الملعب في الدقيقة 67 ولم تمر سوى أربع دقائق حتى سجل هدفه الأول بالقميص الأزرق من انفراد تام بحارس أرسنال.

شارك صلاح بعدها لمدة 35 دقيقة أمام كريستال بالاس، لكن مجهوده لم يشفع للفريق، وخسر تشيلسي بهدف سجله جون تيري في مرماه.

الخامس من أبريل كان التاريخ الأبرز في أشهر صلاح الأولى مع تشيلسي، فقد أشركه مورينيو بشكل أساسي لأول مرة، وذلك في مباراة ستوك سيتي، واستغل اللاعب الأعسر إراحة مدربه لبعض لاعبيه من أجل مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا ليتألق في اللقاء.

افتتح صلاح التسجيل لفريقه، ثم حصل على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني، قبل أن يمرر كرة الهدف الثالث لزميله البرازيلي ويليان، ففاز تشيلسي بثلاثية نظيفة.

تألق صلاح أمام ستوك أجبر مورينيو على إشراكه كأساسي امام سوانزي سيتي في الجولة التالية، والتي فاز فيها بهدف ديمبا با.

واصل صلاح مشاركاته الأساسية طوال المباريات المتبقية من موسم الدوري الإنجليزي، فلعب ضد سندرلاند وليفربول ونورويتش سيتي، وخرج في المباراة الأخيرة بعد شوط واحد، وبعدها زعمت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن مورينيو وبخه على أداءه الهزيل خلال الـ45 دقيقة التي لعبها.

وتكهن البعض أن هذه التصريحات ستبعد صلاح عن المشاركة في مباراة الجولة الأخيرة من الموسم خاصة مع نهاية مشوار تشيلسي في دوري الأبطال وعدم حاجة لاعبيه للراحة، لكن مورينيو فعل عكس ذلك.

شارك صلاح في مباراة كارديف سيتي بشكل أساسي كعادته في الخمس مباريات التي سبقتها، وقدم أداء جيدا في 79 دقيقة لعبها لكنه لم يسجل.

مسيرة صلاح مع تشيلسي موسم 2013-2014 في أرقام:-

الدوري الإنجليزي

لعب .. 501 دقيقة

شارك .. 10 مباريات، 6 كأساسي، 4 كبديل

سجل .. هدفين

بطاقات .. 1 صفراء

كأس إنجلترا

لعب .. 45 دقيقة

شارك .. 1 مباراة

سجل .. صفر

بطاقات .. صفر