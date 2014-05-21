إصابة بليغة لسعودية في حادث بالشارقة

أصيبت سيدة من الجنسية السعودية تبلغ من العمر (23) عاماً بإصابات بليغة اثر حادث تصادم وقع بين المركبة التي تقودها وبين مركبتين.

وقع الحادث على شارع الوحدة بالشارقة من جسر الخلفاء الراشدين باتجاه جسر الملك فيصل في تمام الساعة 5.5 دقائق صباح اليوم حيث توجهت إلى الموقع دوريات الانجاد والاسعاف الوطني التي قامت بنقل السيدة المصابة الى مستشفى القاسمي.

وتبين أن عدم الانتباه وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات أدى لوقوع الحادث حيث نتج عن قوة الاصطدام اصابة السيدة بإصابة بليغة ما أدى الى نقلها الى مستشفى القاسمي.

وناشدت شرطة الشارقة جميع السائقين ضرورة الالتزام بقواعد المرور وحدود السرعة المقررة على الطرق وتوخي الحذر وترك المسافات القانونية بين المركبات لتجنب مثل هذه الحوادث.

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