إصابة 11 شخصًا بينهم 6 من عناصر الدفاع المدني وتفكيك شبكة لداعش في كركوك

أصيب 11 شخصا بينهم 6 من عناصر الدفاع المدني في تفجير مزدوج بعبوتين ناسفيتن، فيما اعتقلت قوة أمنية سبعة مطلوبين بتهمة الإرهاب كانوا يشكلون شبكة تابعة لتنظيم داعش في كركوك، نحو 250 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في كركوك اليوم، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل أحد المواطنين في منطقة واحد حزيران بكركوك انفجرت اليوم الأربعاء مما أسفر عن نشوب حريق في المنزل.

وأضاف المصدر، أنه أثناء محاولة فرق الدفاع المدني إطفاء الحريق الذي نشب بالمنزل انفجرت عبوة ثانية مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بجروح بينهم ستة من عناصر الدفاع المدني.

ومن جهة أخرى، أعلن قائد شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك العميد سرحد قادر اليوم الأربعاء، عن اعتقال سبعة مطلوبين بتهمة الإرهاب في عملية أمنية جنوب غربي محافظة كركوك، مشيرا إلى أن المعتقلين يشكلون شبكة تابعة لتنظيم “داعش” وكانوا يخططون لشن هجمات بالمحافظة.

وقال العميد سرحد قادر، إن قوة مشتركة من شرطة الأقضية والنواحي والفرقة 12 في الجيش العراقي نفذت اليوم عملية أمنية في خمس قرى تابعة لقضاء الحويجة شمال غربي كركوك اعتقلت خلالها سبعة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، يشكلون شبكة تابعة لتنظيم داعش وكانوا يخططون لتنفيذ هجمات مسلحة وتفجيرات في مناطق جنوب غربي المحافظة.

وأضاف، أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، مشيرا إلى أن القوة نقلت المعتقلين الى مركز أمني للتحقيق معهم.

أ ش أ