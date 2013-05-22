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ارتفاع عدد القتلى في شمال لبنان إلى 11 في ثلاثة أيام

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ارتفاع عدد القتلى في شمال لبنان إلى 11 في ثلاثة أيام ارتفاع عدد القتلى في شمال لبنان إلى 11 في ثلاثة أيام

كتب : أ ف ب منذ 16 دقيقة

قتل 11 شخصا وأصيب أكثر من مئة بجروح منذ الأحد الماضي في طرابلس في شمال لبنان في اشتباكات بين سنة وعلويين منقسمين على خلفية النزاع في سوريا المجاورة، بحسب ما أفاد مصدر.

وأوضح المصدر أن خمسة أشخاص قتلوا الليلة الماضية في معارك اتسمت بحدة كبيرة بين مناطق التبانة ومحيطها ذات الغالبية السنية وجبل محسن ذات الغالبية العلوية، واستخدمت فيها مدفعية الهاون والقذائف الصاروخية، وطاول خلالها إطلاق الرصاص والقذائف أحياء أخرى في المدينة بعيدة عن مواقع القتال.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى إلى أحد عشر بينهم عنصران في الجيش اللبناني قتلا خلال محاولة الجيش التوسط بين المتقاتلين، منذ اندلاع هذه الجولة من المعارك الأحد الماضي. كما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من مائة بينهم عشرة من عناصر الجيش.

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