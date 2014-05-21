نظر استئناف 16 «إخواني» على قرار حبسهم 5 سنوات.. 29 مايو المقبل

حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 29 مايو المقبل لنظر استئناف 16 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان على قرار حبسهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 ألف جنيه عن كل متهم وسيتم نظر الاستئناف امام محكمة جنح مستانف مجينة نصر بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية لاتهامهم في أحداث الاشتباكات التي شهدتها منطقة مدينة نصر منتصف ديسمبر الماضى.

وتضم قائمة المتهمين كلا من “أحمد مدحت حسين، وعبد الله أحمد محمد، وعبد الرحمن أحمد على، ومحمد عبد السلام نصير، وعمر عبد اللطيف أبو المعالي، ومحمود زغلول محمد، وبهاء عبد الله أمين، باسم أمين متولي، محمود محمد إمام، باسل السيد أحمد، ويحيى جمعة يحيى، ومحمد السعيد بدر، أحمد ماهر حسين، ومحمد أمير عبده، إبراهيم محمد عيد، وجهاد عبد الله أمين”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الشروع في القتل والشروع في السرقة والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف القانون وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وإثارة الشغب والتجمهر والبلطجة.

كانت اشتباكات وقعت منتصف ديسمبر الماضي بين أنصار جماعة الإخوان الإرهابية من ناحية والأهالي وقوات الأمن من ناحية أخرى، وتعدى أنصار الإرهابية على قوات الشرطة وحطموا محال المواطنين والشروع في سرقة أسلحة المجندين، وإلقاء المولوتوف والخرطوش على الأهالي، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط 16 منهم.

تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 57506 لسنة 2013 وتم إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.