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​بالصور .. “الجودة والإرتقاء بالمستوى الخدمى ” فى برنامج تدريبى بجامعة أسيوط

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​بالصور .. “الجودة والإرتقاء بالمستوى الخدمى ” فى برنامج تدريبى بجامعة أسيوط ​بالصور .. “الجودة والإرتقاء بالمستوى الخدمى ” فى برنامج تدريبى بجامعة أسيوط

عقدت جامعة أسيوط برنامج تدريبى بعنوان “الجودة والإرتقاء بالمستوى الخدمى المقدم للمستفيدين من الخدمة ” وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة ، والأستاذ محمود شاكر أمين عام الجامعة ومدير مشروع تطوير النظام الإدارى بالجامعة والذى ينظم برنامج تدريبى للتأهيل للحصول على شهادة الايزو . 

وألقى الدكتور أحمد حسن الإستشارى بالمشروع محاضرة عن “الجودة والإرتقاء بالمستوى المقدم للمستفيدين من الخدمة ” وذلك بحضور نحو 100 متدرب من مديرى ومدير عموم الإدارات بالجامعة ، وقد تناولت المحاضرة مهارات الإتصال التى تشمل التحدث ، الكتابة ، الإستماع ، القراءة ومهارة التفكير وما قد يواجهه من معوقات نفسية وإجتماعية وفنية وبيئية ومقترحات لتحسين القيام به كما تناولت المحاضرة تعريف الإجتماعات وكيفية تنظيمها وأنواعها وأهميتها.​

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