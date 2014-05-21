النقابة العامة لتدريب والإعلام تمنح ” السيسى” دكتوراة فخرية



> منحت النقابة العامة للتدريب والاعلام بمحافظة المنوفية ظهر اليوم الاربعاء درجة الدكتورة الفخرية للمشير عبد الفتاح السيسى لجهوده المبذولة فى حماية مصرنا الغالية من اخطار الارهاب .

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الاول للنقابة العامة للتدريب والاعلام والذى عقد بفندق الجامعة بشبين الكوم تحت شعار “مصر غير ” بحضور كابتن طيار مالك بيومى رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وبحضور العديد من الشخصيات العامة والسياسية .

كما منحت النقابة كلا من كمال ابوعيطة وزير القوى العاملة السابق درجة الدكتوراه الفخرية وذلك لدعمه العمل النقابى والدفاع عن حقوق العمال والكابتن طيار مالك بيومى رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لجهوده فى دعم العمل النقابى وتفعيل دور النقابات المستقلة .

وقال الدكتور اشرف عطوه نقيب النقابة العامة للتدريب والاعلام ان هذا التكريم جاء من خلال دراسة ميدانية قام بها اعضاء النقابة لاختيار ثلاث شخصيات مصرية لهم دور بارز فى خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق المواطنين وقد اسفرت تلك الدراسة على حصول المشير السيسى وكمال ابو عيطة ومالك بيومى على أعلى نسبة وفقا للشريحة التى اجريت عليه الدراسة .