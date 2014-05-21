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أطباء السويس يعلنون حالة الطوارئ استعداداً لانتخابات الرئاسة

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أطباء السويس يعلنون حالة الطوارئ استعداداً لانتخابات الرئاسة أطباء السويس يعلنون حالة الطوارئ استعداداً لانتخابات الرئاسة

أرشيفية

قال الدكتور تامر البوهي وكيل نقابة الأطباء بالسويس،  أن النقابة أعلنت حالة الطوارئ بالمحافظة ابتداء من اليوم حتي نهاية الأسبوع القادم، استعدادا لانتخابات الرئاسة مع رفع كفاءة درجة الاستعداد بجميع المستشفيات كأجراء احترازي قبل هذا الحدث الهام التى تشهده البلاد.

وأضاف وكيل نقابة الأطباء، أن جميع الأطباء بالمحافظة على اتم الاستعداد لمواجهة أى حالات فى يومي الانتخابات الرئاسية 26 و 27 مايو فى حال وجود اى مشاكل .

وتابع أن النقابة تقوم بالتنسيق مع مديرية الصحة لرفع كفاءة جميع المستشفيات والوحدات الطبية يومي الانتخابات لتكون فى اتم استعداد بجميع انحاء المحافظة .

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