مقتل 4 من عناصر “داعش” واعتقال آخر في عملية أمنية بالعراق

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة عناصر من تنظيم “داعش” واعتقال آخر في عملية أمنية شرقي مدينة تكريت مركز المحافظة (نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد).

وذكر بيان لقيادة عمليات صلاح الدين أن قوة من شرطة المحافظة تمكنت من قتل 4 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش بعد مواجهة مسلحة معهم، فيما ألقت القبض على آخر خلال عملية أمنية شرقي تكريت، وأن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة دلت على موقع تواجد الإرهابيين.

وكانت محافظة صلاح الدين قد شهدت اليوم مقتل وإصابة أربعة أشخاص بينهم امرأة إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت، فيما اعتقلت قوة أمنية مطلوبين اثنين وأحبطت هجومين بعبوتين ناسفتين بمناطق متفرقة من المحافظة.

أ ش أ