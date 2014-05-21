المسئول الإعلامي لحملة السيسي بالمنيا ينفي إستغلال مؤسسات الحكومة للدعاية للمرشح

نفى عبد الرحمن الداقوفي الكاتب الصحفي والمسئول بالمكتب الإعلامي للحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي بالمنيا استغلال النادي الرياضي كجهة حكومية خلال مؤتمر لدعم المشير, مساء أمس الثلاثاء, وقال:” أتحدى أن يثبت أحداً إستغلال المصالح الحكوميه لدعم المرشح الرئاسي”, مضيفاً أن البيان الذي صدر عن مركز حقوقي في هذا الصدد, يأتي ضمن حملة مزايدات ليس لها أساس من الصحه.

وأوضح الداقوفي أن أحد التيارات الداعمة للمشير, قامت بتأجير قاعه داخل النادي الرياضي, لعقد المؤتمر بعد دفع الرسوم المقررة, ولم تحصل علي أي ميزه أو تستغل النادي, مضيفاً أن الحملة الرسمية ستعقد بالتنسيق مع الحركات الشبابية والشعبية مجموعة من الفاعليات لدعم المشير, ومنها سلاسل بشريه واحتفالات كبرى تقام بمدن المنيا وقراها, ومراكز سمالوط وبني مزار ومطاي ومغاغه وملوي , مشيراً أن الحمله الرسميه ستجري عدة فاعليات, وأنشطه بالقري والمراكز لتعريف المواطنين بالمشير وبرنامجه الإنتخابي.