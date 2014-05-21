أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المسئول الإعلامي لحملة السيسي بالمنيا ينفي إستغلال مؤسسات الحكومة للدعاية للمرشح

Google+ Print
المسئول الإعلامي لحملة السيسي بالمنيا ينفي إستغلال مؤسسات الحكومة للدعاية للمرشح المسئول الإعلامي لحملة السيسي بالمنيا ينفي إستغلال مؤسسات الحكومة للدعاية للمرشح

عبدالفتاح

نفى عبد الرحمن الداقوفي الكاتب الصحفي والمسئول بالمكتب الإعلامي للحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي بالمنيا استغلال النادي الرياضي كجهة حكومية خلال مؤتمر لدعم المشير, مساء أمس الثلاثاء, وقال:” أتحدى أن يثبت أحداً إستغلال المصالح الحكوميه لدعم المرشح الرئاسي”, مضيفاً أن البيان الذي صدر عن مركز حقوقي في هذا الصدد, يأتي ضمن حملة مزايدات ليس لها أساس من الصحه.

وأوضح الداقوفي أن أحد التيارات الداعمة للمشير, قامت بتأجير قاعه داخل النادي الرياضي, لعقد المؤتمر بعد دفع الرسوم المقررة, ولم تحصل علي أي ميزه أو تستغل النادي, مضيفاً أن الحملة الرسمية ستعقد بالتنسيق مع الحركات الشبابية والشعبية مجموعة من الفاعليات لدعم المشير, ومنها سلاسل بشريه واحتفالات كبرى تقام بمدن المنيا وقراها, ومراكز سمالوط وبني مزار ومطاي ومغاغه وملوي , مشيراً أن الحمله الرسميه ستجري عدة فاعليات, وأنشطه بالقري والمراكز لتعريف المواطنين بالمشير وبرنامجه الإنتخابي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية

تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية

تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن

تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن

السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية

السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»