اجتماعات ليبية مصرية سودانية مشتركة بطرابلس لبحث تنمية المثلث الحدودي الجنوبي

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

انطلقت اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس، الاجتماعات المشتركة للخبراء والمختصين في كل من ليبيا ومصر والسودان، لتنمية المثلث الحدودي بينهم، والتي سوف تستمر على مدى يومين.

وتناول الاجتماع آليات استغلال المياه الجوفية بالحوض النوبي المشترك للأغراض الزراعية، وتنمية التجارة البينية للدول الثلاث، والتعاون في مجالات الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى إقامة مشروعات صغرى ومتوسطة لتعزيز الوجود المدني بالمثلث الحدودي، الذي يساهم في التنمية والأمن بالمنطقة.

ويبحث الاجتماع تطوير المنافد الحدودية والتعاون المشترك لمقاومة عمليات التسلل والتهريب، والهجرة غير الشرعية، وصيانة الطرق البرية، وربط الدول الثلاث بريا لتسهيل عملية التنقل.

وقال رئيس القسم العربي بإدارة التعاون بوزارة الخارجية الليبية الناجح العجيلي، في تصريح صحفي اليوم، إن الهدف من هذا الاجتماع هو تحقيق الأمن من خلال تعمير المناطق الحدودية واستجلاب السكان للإقامة بالمنطقة، وعمل بنية تحتية وتحديث وتطوير المنافد البرية بين الدول الثلاث، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين، الأولى لمتابعة الأوضاع الأمنية والثانية للتنمية الاقتصادية.