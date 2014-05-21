دليلك إلى أبرز الاسعافات الأولية المنزلية

لا تستلزم بعض الأعراض الصحيّة الشائعة استشارة الطبيب.

ولمعرفة ماهيّة الاسعافات الأوليّة المنزليّة الواجب اتخاذها، عند التعرّض لأبرز الأعراض الصحيّة شيوعاً، "سيدتي نت" يسأل الاستشاري في طب العائلة الدكتور عبد الحفيظ خوجة:

1- الصداع البسيط

تُعزى الأسباب المسؤولة عن الإصابة بالصداع البسيط، إلى:الاضطرابات في النوم أو قلّة الغذاء أو انعدام الهواء النقي.

ويرى الخبراء أن بعض العلاجات المنزليّة فعّالة في علاجها والتغلّب عليها، أبرزها:

_ وضع كيس من الثلج، على موضع الألم.

_ الاستلقاء على الفراش، في غرفة مظلمة.

_ النوم بعمق لساعات أطول من المعتاد.

_ تناول وجبة تحتوي على نسبة عالية من "الكربوهيدرات" والسكريات.

_ اللجوء إلى المسكنات العادية التي لاتستلزم استشارة الطبيب.

_ ممارسة اليوغا.

2- حمرة العين

يتفق الأطباء في "الجمعيّة الأمريكيّة للبصريات" أن حمرة العين عارض ينتج من عوامل بيئية محيطة بالشخص، كالضغوط في العمل أو قلّة ساعات النوم أو انتشار الأتربة والغبار في الهواء أو البقاء لساعات طويلة أمام التلفاز.

ولعلاج حمرة العين، ينصح الأطباء، بـ:

_ غسل العين بالماء الفاتر، بشكل مستمر.

_ عمل كمّادات ماء دافئ على العين المصابة وغلقها لمدة 15 دقيقة.

_ استعمال الدموع الصناعية ومطهّرات العين البسيطة التي تُباع في الصيدليات، بدون وصفة من الطبيب.

_ النوم بعمق لساعات طويلة ومتواصلة.

3- الدوار البسيط

يحدث الدوار البسيط، نتيجة تعسّر وصول الأُكسيجين للمخ بشكل كاف، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل المباشرة كالجوع الشديد أو ضعف الطاقة.ويرى الأطباء في "الجمعيّة الأمريكيّة للصحة العامّة"، أن النساء أكثر عرضة للإغماء أو فقد الوعي من الرجال، ويدعون إلى القيام ببعض الإسعافات الأوليّة المنزليّة، أهمّها:

_ التأكد من سلامة مجرى التنفس لدى المصاب بالدوار.

_ وضع المصاب في وضع الاستلقاء على ظهره، ورفع رجليه لمستوى أعلى من رأسه.

_ تخليصه فوراً من أي ملابس تلفّ عنقه.

_ فتح النوافذ والأبواب للحصول على أكبر قدر من الهواء النقي.

_ نثر بعض قطرات الماء البسيطة على وجهه أو استخدم قطعة من القماش المحمّلة برائحة مواد عطرية نفاذة ووضعها على مسافة قريبة من وجهه منعاً لاختناقه.

4- آلام البطن البسيطة

تتنوّع الأسباب المسؤولة عن الإصابة بآلام البطن البسيطة والتي ترتبط بسوء الهضم أو قرب موعد الحيض لدى النساء أو تناول أطعمة ملوّثة أو الإصابة بالقولون العصبي.وينصح، في هذه الحالة، ببعض الاسعافات الأولية لمنع استمرار الألم، أبرزها:

_ جعل المريض في وضعية الاسترخاء وتقديم السوائل بكميّات قليلة إليه.

_ وضع منشفة دافئة على موضع الألم، للتخفيف منه.

_ تناول بعض المسكنات البسيطة التي يُوصى بها في حالات المغص البسيط.

_ تجنّب تعرّض منطقة الألم للحرارة في حال الحمى أو الألم الحاد.

ويحذّر خبراء الصحة من بعض العلامات الخطيرة عند الإصابة بألم في البطن، ما يستلزم سرعة استشارة الطبيب، أبرزها:الغثيان والقيء والإسهال أو الامساك والألم في الظهر والتنفّس السريع والارتفاع في درجة الحرارة والسرعة في نبضات القلب.

5- الحكّة الجلدية

تظهر الحكّة الجلدية، في صورة طفح جلدي، ينتشر في أجزاء متفرّقة من الجسم.وتُعزى أسباب الإصابة، إلى:

- تناول أطعمة مثيرة للحساسيّة الجلديّة (الموز أو الفراولة أو المأكولات البحرية أو الشوكولاتة أو البيض...).

- استعمال المنظّفات المنزلية، بدون قفازات واقية.

- تناول بعض المضادات الحيوية أو أدوية "الأنسولين" المثيرة للحساسيّة.

- لدغ الحشرات أو وجود حيوانات في المنزل، كالقطط والكلاب.

وتتلخّص الاسعافات المنزلية، في:

_ وضع الثلج على منطقة الطفح الجلدي، للتخفيف من الحكّة.

_ تناول مضادات الهيستامين.

_ تجنّب مثيرات الحساسية، سواء الطعام أو البيئة.

_ تهوئة المنزل باستمرار والتخلّص من الأتربة والغبار بانتظام.

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