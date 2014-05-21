الجهود تتواصل للحاق كوستا بدوري الأبطال

إفي - توجه دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم إلى العاصمة الصربية بلجراد لتلقي علاج تكميلي لتسريع وتيرة التعافي من الاصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن كي يتمكن من اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر السبت المقبل أمام ريال مدريد في لشبونة.

وتجددت اصابة كوستا خلال مواجهة برشلونة السبت الماضي في الجولة الأخيرة من الليجا، حيث خرج من الملعب في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما ليتوج "الروخيبلانكوس" بلقب الدوري.

وسافر كوستا إلى بلجراد برفقة المعد البدني المختص بتعافي لاعبي أتلتيكو، أوسكار بيتياس، لمواصلة عملية التعافي الاعتيادية بجانب دراسة خيار بديل، تقدمه ماريانا كوفاسيفيتش، والتي سبق وأن ساعدت لاعبين آخرين في التعافي من الاصابات التي يعانون منها في فترة أقل من المتوقعة في مثل هذه الاصابات.

ومن المقرر أن يشرف بيتياس على العلاج التكميلي بجانب الجهاز الطبي للفريق الإسباني، فضلا عن مواصلة عملية التعافي التي بدأها، في اطار الجهود الحثيثة التي تبذل ليصبح كوستا جاهزا لخوض نهائي "التشامبيونز".