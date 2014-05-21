ديل بوسكي: نهائي دوري الأبطال أفضل شيء قد يحدث للكرة الإسبانية

إفي - صرح فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، بأن نهائي دوري الأبطال الذي سيجمع السبت المقبل بين ريال وأتلتيكو مدريد "هو أفضل شيء قد يحدث لكرة القدم الإسبانية".

وفي تصريحات لمحطة (بلوز) التلفزيونية الليلة الماضية قال ديل بوسكي إن الريال وأتلتيكو برهنا في أوروبا على أن لديهم همينة رائعة على اللعب "ومن الصعب معرفة الفريق الذي سيسيطر على المباراة، آمل أن يكون هناك تناوب في السيطرة. إنها مباراة مشوقة، وهي أفضل ما قد يحدث للكرة الإسبانية".

ويرى ديل بوسكي أن غياب تشابي ألونسو عن الملكي في هذه المباراة الهامة سيكون له تأثير كبير، ولكنه أشاد في الوقت نفسه ببديله أسيير المرجح إيارامندي.

وعن أداء الملكي و"الروخيبلانكوس" في نصف نهائي دوري الأبطال قال مدرب الماتادور: "أتلتيكو مدريد قدم مباراة رائعة في لندن (ضد تشيلسي)، والريال قام بالأمر نفسه أمام بايرن ميونخ".

ويواجه الريال السبت المقبل أتلتيكو مدريد على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، على أمل حصد لقبه العاشر في دوري الأبطال الأوروبي والغائب عن خزينته منذ عام 2002 ، بينما يطمح "الروخيبلانكوس" في حصد أول ألقابهم بالبطولة.