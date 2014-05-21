مدرب لاتسيو ينهي مسيرته .. وإنزاجي يعرض خدماته

/أ ش أ/ أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء بأن ادي ريجا لن يستمر فى موقعه كمدير فني لنادي لاتسيو في الوقت الذي أعرب فيه سيموني إنزاجي النجم السابق للفريق عن رغبته فى تولي المنصب.

وجاء قرار ريجا بإنهاء مسيرته مع نادى لاتسيو التى استمرت موسمين رغم أنه قاد النادى لاحتلال المركز التاسع فى الدورى الإيطالي برصيد 56 نقطة.

وذكرت صحيفة (ال تيمبو) أن مدرب سامبدوريا سينيسا ميهالوفيتش الذى كان من المتوقع أن يتفق معه لاتسيو لتولي قيادته الفنية قد وقع عقدا جديدا مع فريقه، وفي نفس الوقت صرح انزاجي بأنه يحلم بأن يدرب لاتسيو ليوم .

وقال انزاجي - فى تصريحات صحفية - "لقد مثلت النادي على مدار 15 عاما، وأنا فخور بأننى من أبناء لاتسيو".

يذكر ان انزاجي وهو شقيق فيليبو انزاجى مهاجم نادى ميلان السابق لعب لصفوف الفريق الأول للاتسيو خلال الفترة من 1999 حتى 2010 وشارك مع الفريق فى أكثر من 100 مباراة.