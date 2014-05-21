أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أباتي قد ينضم لسان جيرمان في حالة فشل ضم داني ألفيش

Google+ Print
أباتي قد ينضم لسان جيرمان في حالة فشل ضم داني ألفيش أباتي قد ينضم لسان جيرمان في حالة فشل ضم داني ألفيش

/أ ش أ/ يدرس باريس سان جيرمان التقدم بعرض لضم مدافع نادى ميلان إجنازيو اباتي في حالة فشله في ضم داني الفيش المدافع الأيمن ببرشلونة الأسباني.

ويسعى نادي العاصمة الفرنسية لضم مدافع ايمن جديد بعد أن أخفق اللاعبان كريستوف جاليه وجريجورى فان دير فيل في تقديم مستوى مقنع فى الموسم المنتهي.

وذكرت صحيفة (لا باريزيان) أن باريس سان جيرمان سيركز على ضم داني الفيش ولكنه يدرك أنه من الصعب أن يقنع النجم البرازيلي بمغادرة النادى الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن التحول لمدافع ميلان قد يكون خيارا أكثر واقعية حيث ينتهي عقد اللاعب في الموسم القادم وربما يكون الروزينيري مستعدا للاستغناء عنه للاستفادة من بيعه ماديا.

ويتردد أن ميلان سيطلب 10 ملايين يورو للاستغناء عن اباتي الذى انضم للقائمة الأولية لمنتخب إيطاليا المشارك في نهائيات كأس العالم في البرازيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع