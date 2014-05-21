أباتي قد ينضم لسان جيرمان في حالة فشل ضم داني ألفيش

/أ ش أ/ يدرس باريس سان جيرمان التقدم بعرض لضم مدافع نادى ميلان إجنازيو اباتي في حالة فشله في ضم داني الفيش المدافع الأيمن ببرشلونة الأسباني.

ويسعى نادي العاصمة الفرنسية لضم مدافع ايمن جديد بعد أن أخفق اللاعبان كريستوف جاليه وجريجورى فان دير فيل في تقديم مستوى مقنع فى الموسم المنتهي.

وذكرت صحيفة (لا باريزيان) أن باريس سان جيرمان سيركز على ضم داني الفيش ولكنه يدرك أنه من الصعب أن يقنع النجم البرازيلي بمغادرة النادى الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن التحول لمدافع ميلان قد يكون خيارا أكثر واقعية حيث ينتهي عقد اللاعب في الموسم القادم وربما يكون الروزينيري مستعدا للاستغناء عنه للاستفادة من بيعه ماديا.

ويتردد أن ميلان سيطلب 10 ملايين يورو للاستغناء عن اباتي الذى انضم للقائمة الأولية لمنتخب إيطاليا المشارك في نهائيات كأس العالم في البرازيل.