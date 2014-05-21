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نجم بورتو يشعل الصراع بين روما ونابولي وأرسنال

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نجم بورتو يشعل الصراع بين روما ونابولي وأرسنال نجم بورتو يشعل الصراع بين روما ونابولي وأرسنال

/أ ش أ/ يشهد موسم الانتقالات الصيفية صراعا ايطاليا انجليزيا بين أندية "روما ونابولي وأرسنال " من أجل الفوز بخدمات جاكسون مارتينيز نجم نادي بورتو البرتغالي.

وكان اللاعب الكولومبي /27 عاما/ قدم موسما متميزا آخر ضمن صفوف النادى البرتغالي حيث سجل 20 هدفا في 27 مباراة فى الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وأشار موقع توتوماركاتوويب إلى أن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي من أشد المعجبين باللاعب ومستعد لمنافسة روما ونابولي من أجل الحصول على توقيع ماكينة الأهداف الكولومبية.

وينتظر مارتينيز حتى نهاية كأس العالم القادمة فى البرازيل قبل أن يحدد خطواته المستقبلية حيث يأمل فى أن يحقق مزيدا من التالق مما يزيد سعره والطلب عليه من جانب الأندية الأوروبية الكبري.

وكان مارتينيز على وشك الإنتقال لنادى نابولي الإيطالى في الصيف الماضى قبل أن تفشل الصفقة في آخر لحظة.

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