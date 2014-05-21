محمد عبده يطلق أغنية "ذكرياتك"

طرح فنان العرب محمد عبده أحدث أغنياته المنفردة تحت عنوان "ذكرياتك"، والتي انتهى من تسجيلها في ستوديوهات "أغاني" في دبي، بحضور ملحن الأغنية الفنان الإماراتي فايز السعيد والشاعر الإماراتي حسان العبيدلي، في تعاون جديد يجمع بين محمد عبده والشاعر. وقام بالموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز.

الفنان محمد عبده أبدى إعجابه بكلمات الأغنية ولحنها، أثناء قيامه بعملية التسجيل التي تمت على يد المهندسين وليد النجار وحسين بركات.

أما الشاعر العبيدلي الذي لم يخف سعادته بتجديد التعاون مع فنان العرب، قال: "لقد كانت سعادتي كبيرة بتجديد تعاوني مع الهرم الكبير الفنان محمد عبده الذي يحمل في صوته وإحساسه تميزاً مختلفاً متميزاً عن غيرة، بعدما أعجبته كلمات القصيدة التي حملت بين طياتها عودة إلى الذكريات الجميلة التي يحملها الشخص تجاه شخص أحبه ولا ينساه".

وأضاف: "لقد تشرّفت بتعاوني أيضاً مع سفير الألحان فايز السعيد، الذي قدّم لحناُ أضاف إلى كلمات الأغنية".

ذكـــريـاتــك مـن محبتــك وغلاهــا

مهمـا طالــت عن خيالــي ما تغيب

والله انهــا مــن معزتهــا وحلاهـــا

لـو تباعدنـــا أحــس انّــك قريــــب

العمــر ذكــرى وماضـينــا طواهــا

ذكــرى تاخذنــا إلــى عالـم غريـب

والغــلا فـي قلوبنــا ردّد صداهـــــا

والولــه فيـهـا يودينــا ويجيـــــب..

وانتـي قصـة غاليـه قلبـي رواهـــا

قـصــه لا يمكــن روايتهــا تشيــب.