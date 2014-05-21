من هم الفنّانون السّوريّون الذين انتقلوا إلى مصر هذا العام؟

قصي خولي حاكماً لمصر، وسوسن أرشيد تتزوّج به.. تيم حسن بلطجي! ..وناظلي الرواس تتاجر بالرّقيق للمرّة الأولى.. جمال سليمان يتقمّص شخصيّة جمال عبد الناصر، فيما تقع كندة علّوش في صراع كوميدي مع الفنّانة المصريّة مي عزّ الدين. أمّا باسم ياخور فمتّهم بقضيّة قتل فنّانة شهيرة... هذه هي مجمل الأدوار التي سيقدّمها الفنّانون السّوريّون في مصر خلال هذا العام.

ثمانية من الفنانين السوريين سيشاركون في دراما مصر هذا العام، من بينهم الفنّانة جيهان عبد العظيم التي تدخل للمرة الأولى خلال مسيرتها الفنيّة عالم الدراما المصريّة، عن طريق المسلسل المصري "قلوب"، حيث تلعب دور البطولة من خلال تجسيد شخصيّة "هبة"، وهي فتاة رومانسية، تمتلك مشتلاً للورود، وتعمل في مجال تصنيع العطور. العمل من إخراج حسين شوكت.

كذلك يدخل الفنّان السّوري قصي خولي في مضمار الدراما المصريّة للمرّة الأولى، ليلعب دور"الخديوي إسماعيل"، الحاكم المصري الأسبق، ضمن المسلسل المصري "سرايا عابدين"، إلى جانب الفنّانة يسرا التي تلعب دور والدته "الملكة خوشيار". العمل من تأليف هبة مشاري، ومن إخراج عمرو عرفة.

الفنّانة السّورية سوسن أرشيد تطلّ أيضاً للمرة الأولى عبر الدراما المصرية، وتُشارك إلى جانب خولي في "سرايا عابدين، وتجسّد دور إحدى أميرات القصر الحاكم آنذاك.

وفي السياق ذاته، تعتبر الفنّانة السّوريّة ناظلي الرواس من المشاركات للمرّة الأولى في الدراما المصريّة لهذا العام، عبر المسلسل المصري "الاتّهام"، حيث تشارك كضيفة في العمل، وتجسّد شخصيّة "هند" التي تتاجر بالرّقيق الأبيض.

من جهة أخرى، يطلّ الفنّان السّوري تيم حسن في الدراما المصريّة عبر مسلسل "الوسواس"، الذي يتولى إخراجه حسني صالح. ويُعتبر حسن من أبرز الوجوه السّوريّة في الدراما المصريّة لحرصه على المشاركة فيها دوماً. وفي مسلسله الجديد، يُجسّد تيم للمرّة الأولى مرة شخصيّة صعيديّة، بدور "همام"، وهو شاب بلطجي، ويقع في حبّ الفتاة الفقيرة "صباح"، التي تجسّد شخصيّتها الفنّانة المصريّة زينة.

كذلك يعود الفنّان السوري جمال سليمان، الذي ابتعد مؤخّراً عن الدراما السّوريّة، ليطلّ عبر المسلسل المصري "صديق العمر". ولكن هذه المرّة بشخصيّة الرّئيس المصري الرّاحل "جمال عبد النّاصر". والعمل من تأليف ممدوح الليثي، فيما يتولّى الإخراج عثمان أبو اللبن.

الفنّانة السّوريّة كندة علوش، التّي لم تُسجّل لها أيّ مشاركة دراميّة سوريّة هذا العام، تطلّ عبر مسلسلين مصريّين: الأوّل بعنوان "عدّ تنازلي"، من إخراج حسين المنياوي، والثّاني "دلع البنات"، وهو مسلسل كوميديّ تتشارك بطولته مع الفنّانة المصريّة مي عز الدين، وهو من إخراج شيرين عادل.

الفنّان السّوري باسم ياخور يشارك هذا العام في الدراما المصريّة عبر مسلسل "المرافعة"، ويلعب دور رجل أعمال يتمّ اتّهامه بجريمة قتل فنّانة مشهورة. والعمل من بطولة فاروق الفيشاوي، ومن إخراج عمر الشيخ.