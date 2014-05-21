هل تتحول أمل علم الدين إلى عارضة أزياء؟

يبدو أنّ المحامية اللبنانية أمل علم الدين استطاعت بجدارة أن تسرق الأضواء من خطيبها النجم العالمي George Clooney، لتجذب عدسات الباباراتزي لها في لندن.

ولكن اللافت في الصور التي تمّ التقاطها أنّ أمل تملك القدرة على أن تتحوّل بسهولة من عالم الحقوق والمحاماة إلى عالم الأزياء، لتنافس أهم العارضات.

فقد التقطت صور لأمل، البالغة من العمر 36 عاماً، وهي متوجهة لتناول الغداء برفقة أحد الأصدقاء في لندن، وبدت مشرقة بفستانها الزهري القصير، وجسدها الممشوق وشعرها الذي يتطاير في الهواء، لتظهر كأنها عارضة أزياء متمرسة في مهنتها.

كما التقطتها عدسات الباباراتزي وهي متوجهة الى مكتبها في Doughty Street Chambers، حيث شعّت أناقة بسروال بني وبلوزة بيضاء وسترة طويلة، وكأنها عارضة في جلسة تصوير.

يذكر أن أمل علم الدين و George Clooney قد أعلنا خطوبتهما رسمياً منذ شهر تقريباً، ومن المتوقع أن يتزوّجا في الخريف المقبل.

تعرفوا على شبيهات أمل علم الدين