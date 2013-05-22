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الجيشان المصري والسعودي يواصلان تنفيذ المناورة "تبوك 3"

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الجيشان المصري والسعودي يواصلان تنفيذ المناورة "تبوك 3" الجيشان المصري والسعودي يواصلان تنفيذ المناورة "تبوك 3"

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 5 دقائق

واصلت القوات المصرية والسعودية تنفيذ مراحل المناورة البرية المشتركة "تبوك 3" من خلال العديد من الأنشطة التدريبية والبيانات العملية على التكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان وأساليب الوقاية من استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وأعمال التجهيز الهندسي وتطهير الأرض من الألغام والتغلب على الموانع، وتنفيذ إبرار جوي للقوات الخاصة لاحتلال أهداف حيوية وتأمينها ضد العناصر المعادية، وتضمن التدريبات انتقال وحدات المشاة والمدفعية والمدرعات وعناصر الدفاع الجوي والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات إلى معسكرات التدريب الخارجية واحتلال المواقع الهجومية والدفاعية تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثانية والرئيسية للمناورة والتي سيجرى تنفيذها باستخدام أحدث نظم ومقلدات التدريب المايلز والرماية بالذخيرة الحية لكافة الأسلحة المشاركة بالمناورة.

كما تدربت قوات الصاعقة والمظلات من الجانبين على إدارة أعمال القتال في المناطق السكنية واقتحام المنشآت والمباني التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مسلحة، وتنفيذ الكمائن والإغارات الناجحة ضد الأهداف والمركبات المعادية وتدميرها باستخدام الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير، وتم إسقاط مجموعات من وحدات المظلات المصرية والسعودية نهاراً وليلاً لاحتلال مناطق ذات أهمية حيوية والاشتباك مع الأهداف المعادية، وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة وإصابتها من الثبات والحركة، وسط أجواء تنافسية أظهرت المستوى المتميز لهذه العناصر وقدرتهم على التعامل مع الأهداف المعادية بدقة وسرعة وكفاءة عالية.

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