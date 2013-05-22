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الجمعة.. النجمة العالمية "ليونا لويس" في الحلقة الأخيرة من "إكس فاكتور"

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الجمعة.. النجمة العالمية "ليونا لويس" في الحلقة الأخيرة من "إكس فاكتور" الجمعة.. النجمة العالمية "ليونا لويس" في الحلقة الأخيرة من "إكس فاكتور"

كتب : هشام أمين منذ 21 دقيقة

تشهد الحلقة الأخيرة من برنامج "إكس فاكتور"، في الجمعة، الرابع والعشرين من مايو، مفاجآت كثيرة لمشاهديها في العالم العربي من ضمنها استضافة النجمة العالمية ليونا لويس الفائزة بلقب "إكس فاكتور بريطانيا" منذ حوالي سبع سنوات والتي تخطى حجم مبيعات ألبوماتها 20 مليون نسخة حول العالم، ليستكمل البرنامج بذلك مفاجآته التي اعتبرت سابقة في برامج الهواة الغنائية العربية.

وإلى جانب النجاح، فإن "إكس فاكتور" يسعى لاكتشاف هواة نجوم وإطلاقهم في عالم الفن ومتابعتهم من خلال عقود توقع مع أكبر شركات الإنتاج وهكذا هو الحال مع ليونا التي انطلقت من إكس فاكتور إلى فضاء الأغنية الواسعة لتسطر نجاحا كبيرا، تماما كما هو حال البرنامج الذي استطاع في نسخته العربية تحقيق انتشار واسع من خلال عرضه على أربع شاشات تلفزيونية ضخمة.

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