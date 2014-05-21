محافظ القاهرة: ميني باصات مكيفة لخدمة ركاب مترو مصر الجديدة بتكلفة 10 ملايين جنيه

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه بمناسبة افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والذي يمر بحي مصر الجديدة ومدينة نصر وتنفيذا لخطة المحافظة في إحداث تكامل بين وسائل النقل سيتم تسيير 4 خطوط مميزة من سيارات الميني باص الذكي المكيفة من أطراف الأحياء إلي أقرب محطة مترو أنفاق ويخدم الخط الأول التجمع الخامس مكرم عبيد ـــ محطة كلية البنات، والخط الثاني يخدم زهراء مدينة نصر ـــ شارع عباس العقاد محطة يوسف عباس، والخط الثالث يخدم مصر الجديدة ـــ ميدان الحجاز ـــ محطة كلية البنات، والخط الرابع مصر الجديدة ـــ عباسية ـــ عبد المنعم رياض.

> جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة القاهرة اليوم بساحة عابدين حيث شهد محافظ القاهرة تسلم دفعة جديدة تضم 60 أتوبيس نقل عام جديد بقيمة 84 مليون جنيه، وهي الدفعة قبل الأخيرة التي تتسلمها المحافظة من إجمالي عقد توريد 200 أتوبيس لصالح هيئة النقل العام يقدر بحوالي 227 مليون جنيه.

> كما شهد المحافظ حفل بدء تشغيل 26 ميني باص ذكي (SMART MINIBUS) جديد بتكلفة 10 ملايين جنيه كدفعة جديدة في خطة احلال وتجديد الميني باصات التي تقوم بها شركة القاهرة وهي احدي الشركات العاملة في مشروع النقل الجماعي التابع لهيئة النقل العام وتستهدف استبدال 125 ميني باص جديد خلال عام 2014 بـ125ميني باص مضي علي وجودهم في الخدمة 6 سنوات طبقاً لنصوص التعاقد مع هيئة النقل العام.

> ونوه المحافظ إلي أن الراكب يستطيع الحصول علي تذكرة المترو مخفضة عند ركوبه الميني باص الجديد، مشيراً إلي أن هذه التجربة تهدف إلي تشجيع المواطنين علي استخدام وسائل النقل الجماعي وترك سيارتهم الخاصة بتوفير وسائل نقل مكيفة ومريحة، مؤكداً أن الميني باص الجديد سيلتزم بالعدد المحدد للركاب ليجد كل مواطن مقعداً مريحاً أثناء الرحلة.

> وأشار المحافظ إلي أن الميني باصات الجديدة مزودة بخدمة الانترنت اللاسلكي المجاني Free WiFi، وبها شاشات LED لعرض خط السير للجمهور وشاشات LCD ترفيهية تقوم بعرض المواد الترفيهية وبعض الإعلانات وبرامج التوعية السلوكية إلي جانب خدمة إعلان المحطات الحالية والقادمة صوتياً لتنبيه الركاب ويمكن للراكب دفع قيمة التذكرة نقداً أو بكارت ذكي مدفوع مقدماً يتم شراؤه من محطات الاتوبيسات.

> وفى ختام الاحتفالية قام المحافظ بالتقاط صور تذكارية مع العاملين بهيئة النقل العام، كما قام بجولة بأحد الاتوبيسات الجديدة بميدان التحرير.