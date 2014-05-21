بالصور.. محافظ سوهاج يشهد احتفالية قرعة حج الجمعيات لهذا العام

شهد اللواء محمود عتيق – محافظ سوهاج صباح اليوم الاحتفالية السنوية لاجراء القرعة الالكترونية العلنية لحج الجمعيات لعام 1435 هــ / 2014 م , وذلك بحضور المهندس علاء ياسين ـ السكرتير العام للمحافظة ،و الهام سليم حنا ـ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج , وعدد من المتقدمين للحج من خلال الجمعيات لهذا العام .

بدأت الاحتفالية بالاستماع لما تيسر من القرآن الكريم تبعه كلمة الهام حنا صرحت فيها بأن فرص الحج لهذا العام اضعف من العام الماضى , حيث بلغت اجمالى تأشيرات الحج المخصصة للمحافظة لهذا العام 428 تأشيرة موزعة على كافة مراكز المحافظة , منها عدد 103 تأشيرة من الحجاج المؤجلين من العام الماضى , فى حين بلغ اجمالى من تقدموا للحج من خلال الجمعيات لهذا لعام 4098 حاج من 116 جمعية , واشارت ايضا الى انه هناك بعض المحافظات قامت باجراء القرعة بشكل مركزى بالوزارة .

وعقب ذلك قام المحافظ ببدء اجراءات القرعة الالكترونية حيث فاز بالقرعة للمستويين الثانى والثالث عدد 304 حاج من مختلف مراكز المحافظة .

وخلال كلمته بهذه المناسبة هنأ محافظ الاقليم الفائزين بالقرعة لهذا العام مؤكدا على ان من لم يفز فالفرص كثيرة قادمة وان الحج ينادى صاحبه فنحن نسعى والله يختار من يريد لزيارة بيته الحرام .

وعن الاجراءات لتسهيل الحج لهذا العام فقد أكد على قيام المحافظة بتسهيل كافة الاجراءات للفائزين من الآن وحتى السفر مشيرا الى المجهود الذى تبذله مديرية التضامن الاجتماعى فى اعداد المشرفين واختبارهم وعقد دورات تدريبية لهم .