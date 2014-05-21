أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ الأقصر يستقبل وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات الرئاسية

Google+ Print
محافظ الأقصر يستقبل وفد مفوضية الإتحاد الأوروبى لمراقبة الإنتخابات الرئاسية

محافظ الأقصر يستقبل وفد مفوضية الإتحاد الأوروبى لمراقبة الإنتخابات الرئاسية

استقبل اللواء “طارق سعد الدين” محافظ الأقصر ، وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبى المشارك فى المراقبة على الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى .

وأبدى الوفد الأوروبى ملاحظته باستقرار الأمن والأمان بالمحافظة ، مشيراً إلى اقامتهم بالأقصر حتى يوم 26 مايو الجارى ، والقيام بجولة على عدد من اللجان للاطمئنان على سير العملية الإنتخابية ومدى إقبال المواطنين ورصد أية تجاوزات.

ومن جانبه ، أوضح “سعد الدين” حرص أهالى الأقصر على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتأمين اللجان الإنتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والتصدى لأية محاولات للخروج عن القانون.

وفى السياق نفسه ، أكد محافظ الأقصر تخصيص غرفة عمليات مركزية داخل ديوان المحافظة لتلقى أية بلاغات وتكون على اتصال مباشر بغرف عمليات فرعية داخل قرى ومراكز المحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر بها 171 مركز انتخابى موزعين على مستوى مراكز المحافظة لاستقبال 711 ألف و383ناخباً وناخبة يحق لهم التصويت ، منها 20 مقراً بمدينة الأقصر ، و23 مقراً بمركز شرطة الأقصر ، و8 مقرات في مركز طيبة ، و28 مقراً بالقرنة ، و30 مقراً بأرمنت ، بينما يضم مركز إسنا جنوب الأقصر 62 مقراً انتخابياً مع وجود لجنة للوافدين داخل كل مركز انتخابى .

محافظ الأقصر يستقبل وفد مفوضية الإتحاد الأوروبى لمراقبة الإنتخابات الرئاسية

محافظ الأقصر يستقبل وفد مفوضية الإتحاد الأوروبى

 

 

 

 

 

 

 

 

unnamed (10)

محافظ الأقصر يستقبل وفد مفوضية الإتحاد الأوروبى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا