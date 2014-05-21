محافظ الأقصر يستقبل وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات الرئاسية

استقبل اللواء “طارق سعد الدين” محافظ الأقصر ، وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبى المشارك فى المراقبة على الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى .

وأبدى الوفد الأوروبى ملاحظته باستقرار الأمن والأمان بالمحافظة ، مشيراً إلى اقامتهم بالأقصر حتى يوم 26 مايو الجارى ، والقيام بجولة على عدد من اللجان للاطمئنان على سير العملية الإنتخابية ومدى إقبال المواطنين ورصد أية تجاوزات.

ومن جانبه ، أوضح “سعد الدين” حرص أهالى الأقصر على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتأمين اللجان الإنتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والتصدى لأية محاولات للخروج عن القانون.

وفى السياق نفسه ، أكد محافظ الأقصر تخصيص غرفة عمليات مركزية داخل ديوان المحافظة لتلقى أية بلاغات وتكون على اتصال مباشر بغرف عمليات فرعية داخل قرى ومراكز المحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر بها 171 مركز انتخابى موزعين على مستوى مراكز المحافظة لاستقبال 711 ألف و383ناخباً وناخبة يحق لهم التصويت ، منها 20 مقراً بمدينة الأقصر ، و23 مقراً بمركز شرطة الأقصر ، و8 مقرات في مركز طيبة ، و28 مقراً بالقرنة ، و30 مقراً بأرمنت ، بينما يضم مركز إسنا جنوب الأقصر 62 مقراً انتخابياً مع وجود لجنة للوافدين داخل كل مركز انتخابى .