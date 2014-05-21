النائب العام يحيل نجل قيادي إخواني لمحكمة الطفل بتهمة تسليح المسيرات

وافق النائب العام المستشار هشام بركات علي إحالة المتهم حامد رأفت حامد، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة حدائق القبة، إلي محكمة الطفل بالموؤسسة العقابية لاتهامه بجلب أسلحة من محافظة المنوفية لتوزيعها علي عناصر الجماعة واستخدامها في المسيرات بمحافظة القاهرة.

كشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على نجل القيادى الإخوانى رأفت حامد توفيق، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، والذى يدعى حامد ويبلغ من العمر 17 سنة، في مطلع شهر أبريل الماضي بعد ورود معلومات تم التأكد منها حول تورطه فى جلب أسلحة نارية من خارج محافظة القاهرة إلى داخلها، والتنسيق مع عناصر بتنظيم الإخوان المسلمين لاستلامها بهدف استخدامها فى المسيرات التى ينظمها التحالف الداعم للإخوان.

وتبين بعد إلقاء القبض عليه حيازته بندقيتين خرطوش عيار 12مم و5 طلقات وهاتفين محمولين، جلبهما من محافظة المنوفية عن طريق بعض العناصر المنتمية إلي جماعة الإخوان المسلمين بهدف تسليمها إلي عناصر أخري بمحافظة القاهرة.