صفاء جلال تستعد لرمضان بمسلسلي "تحت الأرض" و"القاصرات"

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

أكدت صفاء جلال أنها مشغولة هذه الأيام بتصوير عملين ستشارك بهما في موسم رمضان المقبل، الأول مسلسل "تحت الأرض" وتجسد فيه شخصية "نجاة" الفتاة الطيبة المقهورة التي تعاني ضغوط الوسط التي تعيش فيه.

المسلسل بطولة أمير كرارة، والتركية سونجول أودن، والنجم محمود الجندي، وأمل بوشوشة، دينا الشربيني، إنجي المقدم، رشا مهدي، وأحمد صلاح حسني، ضياء عبد الخالق، طارق النهري، سيد رجب، وياسر المصري، وتأليف هشام هلال، وإخراج حاتم علي.

والمسلسل الثاني والتي تواصل تصويره الآن "القاصرات"، وتظهر فيه لأول مرة بشخصية الدلالة "صفصف"، وهي شخصية محبوبة من الناس ومهمتها زواج القاصرات في الصعيد، وهي أيضًا الصديقة المقربة للبطلة وتجسدها الفنانة داليا البحيري.

المسلسل بطولة صلاح السعدني، داليا البحيري، ياسر جلال، لقاء سويدان، هيثم محمد، خالد محمود، ملك زاهر، ومنة عرفة، وتأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبو عميرة.