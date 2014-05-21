بالصور .. محافظ سوهاج يناقش مشكلات إنشاء كوبرى جرجا العلوى‎

عقد اللواء محمود عتيق – محافظ سوهاج اجتماعا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للوقوف على اهم التحديات والمشكلات التى تواجه عملية انشاء كوبرى جرجا العلوى , وذلك بحضور المهندس علاء ياسين السكرتير العام للمحافظة و محمد عبد الحميد ـ رئيس مركز ومدينة جرجا , و نادية موسى ـ وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ،والمهندس ابو العزايم فهمى ـ وكيل وزارة الكهرباء بسوهاج , وممثلين عن شركة المقاولون العرب والهيئة العامة للطرق والكبارى , وكذا ممثلين عن هيئة الابنية التعليمية والمساحة ومصلحة التليفونات وهيئة السكك الحديدية بسوهاج .

وخلال الاجتماع قام ممثلو شركة المقاولون العرب والمنوط بهم تنفيذ المشروع باستعراض اهم المعوقات امام المشروع ( الجزء الموجود على السكك الحديدية ) والتى منها وجود سور يقع فى نطاق منطقة العمل بالمشروع وهذا السور يلزم تحريكه لمسافة 3 متر وهو مؤجر من بعض الاهالى لهيئة الابنية التعليمية , ومشكلة نقل كابلات الكهرباء والتى تغذى مدينة جرجا والموجودة فى منطقة العمل حيث تم عمل مقايسة بترحيل الاحمال وتركيب مسارات للكابلات الجديدة بمبلغ 3 مليون جنية و 890 الف جنية ولم يتم التنفيذ من قبل مسئولى الكهرباء بسوهاج , وكذا مشكلة الصرف الصحى حيث طلب مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مبلغ 6 مليون جنية لتغيير مسار شبكة الصرف ولم يتم التنفيذ , وبالنسبة لمشكلة نقل خطوط التليفون فقد طلبت شركة المقولون من مصلحة التليفونات بسوهاج اعداد مقايسة مختومة بمصاريف نقل الخطوط وستتولى شركة المقاولون سداد مبالغ نقل الخطوط .

اما بالنسبة للمعوقات أمام المشروع ( الجزء الموجود على النيل ) فتتمثل فى وجود ثلاث منازل مخالفة ( تعدى على اراضى زراعية ) وتم عمل قرارات ازالة لهذه المنازل وتم تعويض اصحابها من قبل شركة المقاولون العرب ومع ذلك لم يتم التنفيذ .

وفى نهاية الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الاطراف لحل المشكلات والمعوقات امام الكوبرى لانه يعد من المشروعات الوطنية والتى تخدم ابناء سوهاج .