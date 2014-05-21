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نيجيريا تطالب بالتحقيق في مقتل نجل مذيعة تليفزيونية شهيرة بدبي

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حث رئيس مجلس النواب النيجيري أمينو تامبوال سلطات دبي بالإمارات العربية المتحدة علي التحقيق في مقتل الإبن الوحيد لمقدمة البرامج الرياضية التليفزونية الشهيرة عائشة فالادو، الذي لقي مصرعه في أحد فنادق المدينة منذ أيام.

وبحسب مصادر صحفية نيجيرية، الأربعاء، فإن مطالبة تامبوال بالتحقيق جاءت خلال اجتماع له مساء الثلاثاء مع سفير الإمارات بنبجيريا راشد الظاهري، مشيرة إلي أن «تامبوال» أكد للسفير أهمية تحقيق العدالة وتقديم القتلة إلي المحاكمة العادلة.

من جانبه، أكد السفير الإماراتي أنه لم يتلق مذكرة رسمية من وزارة الخارجية النيجيرية حول الحادث وأنه سيتحرك سريعا في حال تلقيه مذكرة تطالب بالتحقيق، مشددا على ضرورة استعداد المستثمرين الإماراتيين للقدوم إلي نيجيريا للاستثمار فيها، ولكنه طالب بإزالة المعوقات التي تقف في طريق المستثمرين للعمل علي الأراضي النيجيرية، متوقعا أن يقوم الجانبان بتوقيع اتفاقية بهذا الخصوص.

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