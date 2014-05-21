“النقابات المهنية” تطالب بإتاحة تصويت الوافدين دون التسجيل المسبق

طالب اتحاد النقابات المهنية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بإتاحة تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجاري، دون التقيد بالتسجيل المسبق،حيث أنه يمثل عائقا أمام نحو 8 ملايين وافد من مختلف المحافظات.

واكد اتحاد النقابات فى مذكرته، الاربعاء، على تطبيق ما اتبعته لجنة الرئاسة مع المصريين فى الخارج على الناخبين الوافدين فى الداخل،حيث ألغت نظام التسجيل المسبق، الذى كان متبعا من قبل وكان يتسبب فى حرمان الكثير من الناخبين من أصواتهم،وأقرت التسجيل التلقائى.

وكان قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 8 لسنة 2014، قد ألزم المواطن الذى يتواجد بمحافظة غير محافظته أن يبدى رغبته للإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية فى المواعيد المحددة.