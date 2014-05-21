فائق: إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان تحول تاريخي في الوطن العربي

أكد الأستاذ محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان علي أهمية إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ، وذلك لتعزيز وتنمية مسيرة حقوق الإنسان في العالم العربي ، ويعد إنشاءها إنتصاراً للمدافعين عن حقوق الإنسان بمثابه تحول تاريخى وهام علي صعيد حركة حقوق الإنسان فى الوطن العربي.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة رئيس المجلس فى المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذى تنظمة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين يومي 25 – 26 مايو الجاري بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وسوف يشارك في المؤتمر عدد من الجهات الإقليمية والدولية كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمحاكم الإقليمية المماثلة (الأمريكية والأوروبية والإفريقية) وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ونخبة من خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة على المستويين العربي والدولي.