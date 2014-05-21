طريقة الدونات من "سيدتي نت"

حاولي ألا تقتصر الحلويات لمنسبة الإحتفال بعيد مولد طفلكِ على قالب الحلوى فقط، بل يمكنكِ أنتِ بنفسكِ أيضاً صنع بعض الأصناف اللذيذة والمحتوية على الشوكولاته أو الفواكه الطازجة...

ولهذه المناسبة يحتفل معكِ "سيدتي نت" ويقدّم لكِ طريقة تحضير الدونات الشهيّة والتي يحبها الكبار والصغار.

الدونات هي نوع من المعجنات منها المحشو، ومنها السادة، يتم قليها في الزيت حتى تصير ذهبية اللون، وبعد أن تبرد يتم تزيينها إما بالشكولاته أو بالسكر البودرة، أو القرفة وقشر البرتقال الخ...

المقادير:

- كوب سمن نباتي

- 2 كوب ونصف دقيق أبيض

- ملعقة كبيرة خميرة

- ملعقة كبيرة بايكينج بودر

- ملعقة صغيرة من الملح

- ملعقة صغيرة من السكر

- بيضة واحدة

- كوب واحد من الحليب الدافئ

- رشّة من الفانيليا

- قشر برتقال (حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

1- نذوب الخميرة وملعقة صغيرة من السكر في ربع كوبٍ من الماء الدافىء.

2- نخفق البيض في صحنٍ صغيرٍ.

3- نضيف خليط الخميرة، البيض، نصف كوب من السكر، الزبدة المذوبة، الحليب المركز، كوب من الماء وملعقةٍ صغيرةٍ ملح.

4- نضيف الدقيق.

5- نضيف شريحة صغيرة جداً من قشر البرتقال بحيث لا تظهر داخل العجين.

6- نخلط جميع المواد معاً لنشكل عجينة طرية ومتماسكة.

7- نفرد العجينة الآن على منطقة مستوية، ونرشّ عليها رشة دقيق.

8- تٌشكل كرات من العجين بالقطاعة بالحجم الذى نريده، ثم نتركه لمدة ربع ساعة لكي يزداد حجمه.

9- نقلي كرات العجين في زيت درجة حرارته متوسطة.

10- نخرج الدونات من الزيت بعد أن يصبح لونها ذهبياً ونضعها على المحارم (المناديل).

11- نضع حلقات أو كرات الدونات على إناءٍ للتقديم.

12- نجهز الشكولاته للدونات بخلط كوب من السكر البودرة مع ربع كوب من بودرة الكاكاو المر ومقدار من الحليب، حتى يتكون مقدار ثقيل، لتزيين الدونات .

13- تقدّم الدونات باردة.

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