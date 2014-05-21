د. الدجين يتفقد المعرض التثقيفي لمواجهة «كورونا»

قام أمين منطقة الرياض بالنيابة الدكتور إبراهيم الدجين نيابة عن أمين منطقة الرياض بزيارة تفقدية للمعرض التثقيفي لمواجهة فيروس "كورونا" الذي أقامته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بمقر الأمانة بهدف توعية منسوبيها والجمهور بأعراض المرض وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره.

واستمع الدكتور الدجين لشرح تفصيلي لجهود الشؤون الصحية بمنطقة الرياض لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره من خلال 100 فرقة تعمل على توعية المواطنين في المدارس والأسواق والدوائر الحكومية عبر معارضها التوعوية التي تعمل على تزويدهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة للقيام بدورهم في مكافحة الفيروس.

وشاهد الفيلم التوعوي الذي تعرضه صحة الرياض عبر شاشة تليفزيونية داخل المعرض والذي يعرض معلومات عن طبيعة فيروس "كورونا" وكيفية انتشاره والوقاية منه ونصائح للحجاج والمعتمرين، كما اطلع على البرشورات والبوسترات التي تتضمن أهم المعلومات عن الفيروس والتي يجب أن يكون المواطن والمقيم على دراية كاملة بها.

وقام منسوبو المديرية العامة لمنطقة الرياض بتوزيع معقمات الجيب على منسوبي ومراجعي الأمانة والرد على استفساراتهم المتعلقة بالفيروس وكيفية الوقاية منه عبر الكمامات والمناديل والتحاليل اللازمة للكشف عنه.