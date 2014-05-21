ترقية العفيصان للمرتبة 13

تمت ترقية أمين عام المحكمة الجزائية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن علي العفيصان إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وقد رفع شكره لله ثم لولاة الأمر ولمعالي وزير العدل د. محمد العيسى على ثقته وتقديره.. تهانينا للأستاذ عبدالرحمن.