«دلة البركة» ترصد 1.5 مليون ريال جوائز لمبادرة «بركة أمي»

أطلقت دلة البركة إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية تحت مسمى «بركة أمي» لإحياء مكارم الأخلاق وتقدير دور الأم في المجتمع، وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للدور الريادي لدلة البركة في خدمة المجتمع وفي مجال تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية لتحويلها إلى مبادرات استراتيجية تعود بالنفع الاجتماعي والاقتصادي على المجتمع. وتدعو المبادرة من كافة الجمهور في المملكة إلى إرسال قصة حقيقية عن إحدى تضحيات الأم والدور الإيجابي لهذه المبادرة في حياة أبنائها والمحيطين بها. وأوضح ياسر يماني نائب الرئيس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية في مجموعة «دلة البركة» بأن هذه المبادرة جاءت لتكريم الأم ولمكافأتها بشيء بسيط يقدمه صاحب القصة لأمه تكريما لها»

كما ذكر ياسر «بأن الجائزة الأولى تبلغ مليون ريال سعودي لأفضل قصة حقيقية تجسد تضحية الأم، بالإضافة إلى خمس مئة ألف ريال يتم توزيعها بين المركزين الثاني والثالث «وقال أيضاً « بأن هذه المبادرة هي باكورة المبادرات التي ستطلقها دلة البركة ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، واخترنا أن يكون تكريم الأم انطلاقتنا».

من جهة اخرى تم الإعلان عن لجنة تحكيم، وتتكون اللجنة من الكاتب الإعلامي تركي الدخيل، والإعلامية وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة منى أبو سليمان والدكتور علي المالكي.

وكشفت دلة البركة عن جوائز هذه المبادرة التي بلغت مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي سيتم توزيعها على أفضل ثلاثة قصص، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال و بقية المبلغ سيتم توزيعه على المركزين الثاني والثالث.

وذكر عضو لجنة التحكيم تركي الدخيل» نحن مستعدون لهذه المبادرة ولم أتردد في القبول بعضوية اللجنة لأنها ببساطة تكرم الأم.