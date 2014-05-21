التربية: تعليق نتائج مدرسة بالرياض مزق طلبتها كتبهم

أكد المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الأستاذ مبارك العصيمي تعليق نتائج طلاب مدرسة طليب بن عمرو الابتدائية في حي النظيم شرق الرياض، بسبب تصرف بعضهم تجاه كتبهم الدراسية، مشيرا الى ان الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه السلوكيات غير التربوية.

وشددت الوزارة في بيان صحفي لها انها تعمل لأن تكون المدارس بيئات تربوية وتعليمية تتيح لطلابها وطالباتها الترقي علما وتربية، مؤكدة أن شريكها التربوي المعول عليه هو الأسرة المحضن الأساس للأبناء والبنات الذي يمدهم بالقيم الإسلامية والوطنية، وأن من القيم التي تحتل الصدارة المحافظة على المال والممتلكات العامة.

وكانت الوزارة قد اطلعت على مقطع فيديو يظهر فيه بعض من الطلاب يعبثون بفصلهم الدراسي، مؤكدة رفضها لهذا التصرف وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والأساليب التربوية التي تعزز في طلابها قيم المحافظة على المال العام واحترامها في سياق الالتزام بتوجيهات ديننا الحنيف وقيمنا الاجتماعية والوطنية.

كما اكدت الوزارة انه سيتم التحقيق والمحاسبة مع كل من يثبت تجاوزه في ضوء اللوائح المنظمة للجزاءات، ومن ذلك تعليق نتيجة الطلاب والرفع بالواقعة للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الجزاءات المناسبة حفاظاً على مكتسبات الوطن والجهود التربوية والتنموية.

وقال أحد التربويين حول هذة المسألة: كان الأجدى أن يتم جمع الطلبة في نهاية العام، وتحديد يوم لاستلام الكتب من الطلبة قبل إعلان النتائج، ليستفاد منها بداية العام الدراسي المقبل وإعادة توزيعها على المستجدين في حال نقص الكتب، ولحين وصول النواقص من مستودعات الوزارة أو المطابع.