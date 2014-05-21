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«الدميري» يطالب شركات النقل بزيادة معدل الإنتاجية

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ترأس الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، أعمال الجمعيات العامة العادية لشركات (المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية «إيرماس»- السكك الحديدية للخدمات والمتكاملة لأعمال التأمين والنظافة– تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس IT»).

وقال الوزير إنه تم المصادقة على تقرير مجالس إدارات الشركات الثلاث عن العام المالي 2013، وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات، وتم اعتماد مكافأة إنجاز وأداء للعاملين بها.

وشدد الدميري على ضرورة بذل جهد أكبر لتحسين وتطوير الأداء في مجال عمل الشركات الثلاث، للارتقاء بمستوي صيانة الجرارات، والارتفاع بمعدل الإنتاجية، ونظافة القطارات والمحطات، ونظم المراقبة بالكاميرات التلفزيونية لمحطات القاهرة وسيدي جابر وورش الفرز وأبوغاطس والمحطات الرئيسية، وصيانة وتركيب شاشات عرض بالمحطات الرئيسية، والاهتمام بمنظومة تكنولوجيا النقل بالسكة الحديد والمترو والموانئ، وبالعنصر البشري الذي يعد عاملا أساسيا في نجاح منظومة النقل بمصر.

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