أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بركات لمرتضى منصور: الشطارة أن تفوز ببطولة وليس بصفقة

Google+ Print
بركات لمرتضى منصور: الشطارة أن تفوز ببطولة وليس بصفقة بركات لمرتضى منصور: الشطارة أن تفوز ببطولة وليس بصفقة

وجه محمد بركات نجم الأهلي المعتزل رسالة إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك، أكد له خلالها أن "الشطارة" في الفوز بالبطولات وليس الصفقات.

وقال بركات في برنامجه الإذاعي "ليس الأهم هو الحديث عن حسم الصفقات، بل الشطارة أن تفوز بالبطولات."

وأضاف بركات "محمود طاهر رئيس الأهلي لن يرد على إهانة مرتضى منصور، فالأهلي عودنا دائما على الرد بالعمل وليس بكثرة الكلام."

وأوضح الزئبقي أنه من حق الزمالك التعاقد مع 2000 لاعب، ولكن الأهم هو إحراز لقب خاصة وأن جماهير الزمالك "متعشمة في بطولة."

وكان مرتضى منصور قد تطاول على نظيره في الأهلي بعد أن نجح في إبرام أكثر من صفقة، مشيرا بسخرية إلى أنه يتبقى له يحصل على توقيع طاهر نفسه قريبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع