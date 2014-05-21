بركات لمرتضى منصور: الشطارة أن تفوز ببطولة وليس بصفقة

وجه محمد بركات نجم الأهلي المعتزل رسالة إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك، أكد له خلالها أن "الشطارة" في الفوز بالبطولات وليس الصفقات.

وقال بركات في برنامجه الإذاعي "ليس الأهم هو الحديث عن حسم الصفقات، بل الشطارة أن تفوز بالبطولات."

وأضاف بركات "محمود طاهر رئيس الأهلي لن يرد على إهانة مرتضى منصور، فالأهلي عودنا دائما على الرد بالعمل وليس بكثرة الكلام."

وأوضح الزئبقي أنه من حق الزمالك التعاقد مع 2000 لاعب، ولكن الأهم هو إحراز لقب خاصة وأن جماهير الزمالك "متعشمة في بطولة."

وكان مرتضى منصور قد تطاول على نظيره في الأهلي بعد أن نجح في إبرام أكثر من صفقة، مشيرا بسخرية إلى أنه يتبقى له يحصل على توقيع طاهر نفسه قريبا.