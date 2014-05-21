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بالأبيض والأسود على طريقة كيم كارداشيان

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بالأبيض والأسود على طريقة كيم كارداشيان بالأبيض والأسود على طريقة كيم كارداشيان

الإثنين 19-05-2014 10:01

منذ أن بدأت علاقة كيم كارداشيان Kim Kardashian مع مغني الراب الشهير كانييه ويست Kanye West ظهر تأثير هذه العلاقة على ستايلها الشخصي وأزيائها، حيث ظهر عشقه للموضة والأزياء على إطلالات خطيبته، وذلك بطغيان اللونين الأبيض والأسود على معظم إطلالاتها، وفي ما يلي اخترنا لك 3 من أجمل إطلالاتها مؤخراً:

1. بعد إطلالتها الجميلة في حفل "Met Gala" بفستان جميل من "Balmain" ظهرت كيم كارداشيان بتنورة جميلة باللون الأسود نسقتها مع توب شفاف وناعم بنفس اللون.

2. في إطلالتها الثانية أثناء تجولها للتسوق في شوارع المدينة اختارت النجمة فستاناً قصيراً باللون الأبيض تميزه تفاصيل ناعمة من اللؤلؤ فبدت إطلالتها جميلة كعادتها.

3. الفستان الأسود القصير هو خيار النجمة دائماً، وقد اختارت أحد هذه الفساتين ونسقته في إطلالة جميلة مع حذاء أسود كلاسيكي في حفل "NBC Universal Upfront" الذي حضرته مع شقيقتها كلوي.

أي هذه الإطلالات هي الأجمل برأيك؟

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سيدتي