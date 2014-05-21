مجموعة عملية ومريحة من "Bottega Veneta" للعطلات

في هذا الموسم قدمت العديد من دور الأزياء مجموعات خاصة بالعطلات والرحلات في ما يسمى بمجموعات "Cruise 2015"، وقد عرضت دار "Bottega Veneta" مجموعتها لهذا الموسم، والتي غلب عليها الطابع العصري المريح.

بدت هذه المجموعة مناسبة جداً للعطلات، حيث تنوعت بين الفساتين والتنانير القصيرة التي طغت عليها ألوان الباستيل الناعمة بين الوردي والسماوي والبيج، وقد جذبتنا القصّات البسيطة التي جعلت من كل قطعة في هذه المجموعة زياً مميزاً لإطلالة عصرية في الإجازة.

وعلى الرغم من طغيان ألوان الباستيل على هذه المجموعة إلا أنها احتوت على بعض الطبعات المميزة كالورود الناعمة والخطوط، بالإضافة إلى طبعة مموجة بدت كالألوان المتلاشية بطريقة ما فأضافت طابعاً من البساطة إليها، كما اختتمت المجموعة بعدد من الفساتين الطويلة التي ستبدو رائعة في مناسبات مختلفة كاجتماع الصديقات أو حفلات الشاي أو حتى في السهرات البسيطة.

شاهدي معنا أجمل ما قدمت دار "Bottega Veneta" لموسم العطلات "Cruise "2015، وأخبرينا برأيك.

سيعجبك أيضاً:

صوّتي للمصمّم الأكثر إبداعاً في عالم الأزياء الراقية

"الجينز" خيارك الأول لإطلالة بسيطة وعصرية

اخترنا من الجميلة:إكسسوارات صيف 2014 مزهوة باللون الأصفر