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كيارا تستقبل مولودها الأول

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الأربعاء 21-05-2014 22:22

إستقبلت الممثلة والراقصة الأمريكية Ciara مولودها الأول من خطيبها مغنّي الراب "Future"، يوم الأثنين في 19 أيار/ مايو الجاري، وزفّت الخبر على صفحتها الخاصّة على موقع "فيس بوك".

وكانت Ciara قد أعلنت خطوبتها في تشرين الأول الفائت، بعدما تمّ تناقل الكثير من الشائعات عن احتمال حملها، لكنّها أكّدت الخبر في كانون الثاني في برنامج "The View"، وظهرت في حفل Grammys خلال الشهر نفسه.

Ciara، البالغة من العمر 28 عاماً، صرّحت سابقاً أنّها تحاول أنّ تبقى مرتاحة مع نفسها أثناء حملها، وهادئة رغم ازدياد حجم بطنها.

يذكر أنّ هذا هو المولود الأول للنجمة، في حين أنّ خطيبها هو أب لـ3 أولاد من زواجه السابق.

 


 

 

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