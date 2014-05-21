باريس هيلتون لا تتحمل جاستن بيبر أكثر من نصف ساعة

يبدو أن كل الشائعات التي طالت النجمين Justin Bieber وParis Hilton لا أساس لها من الصحة، لأنّ مصادر مقرّبة من Paris Hilton، أكّدت أنّ الأخيرة لا تستطيع تحمّل Justin أكثر من نصف ساعة، لأنّه لا يتوقف عن سماع أغنياته، فكيف بالأحرى أن تواعده.

وقد انتشرت هذه الشائعة بعد أن أمضى Paris و Justin السهرة سوياً في ملهى ليلي في مدينة "كان" مساء الأحد.

وأفادت تقارير بأنّهما غادرا الملهى معاً وتوجّها إلى منزل Justin، الذي اتهم مؤخراً بالسرقة، ما أثار شائعة بوجود علاقة بينهما، ليتبيّن لاحقاً أنّParis لم تكن بمفردها معه، بل أنّ Justin كان يقيم حفلا ودعا إليه أكثر من 50 شخصاً.

كما أكّدت المصادر أنّ Paris غادرت الحفل بعد نصف ساعة لأنها لم تحتمل تكرارJustin لأغنياته طوال السهرة.

يذكر أن Paris Hilton، البالغة من العمر 33 عاماً، كانت قد رقصت في الملهى مع Justin Bieber، البالغ من العمر 20 عاماً، رقصة أشبه بالإباحية، وغضبت كثيراً عندما شاهدت بعض الأشخاص يلتقطون الصور لها.

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