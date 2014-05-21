اللون الأصفر لمكياج أكثر أنوثة وآخر موضة

ما هو لون مكياج العيون المفضل لديك؟ أعتقد أن أكثر ألوان مكياج السهرات تفضيلاً هو اللون الفضي، والأخضر، والبرونزي، وقد يكون اللون البنفسجي مفضلاً لدى المراهقات، ولكن ماذا عن اللون الأصفر؟

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قد تشعرين بأنه من الألوان نادرة الاستخدام في المكياج، ولكن لم لا تقومين بتجربته اليوم؟ فاللون الأصفر قد يقدم لك مكياجاً غاية في الأنوثة إذا قمت بمزجه مع الألوان المتناغمة معه وفقاً للخطوات التالية:

1. ضعي طبقة من الظلال باللون اللحمي على كامل جفنك العلوي من بداية خط الرموش وحتى خط الحاجب.

2. ارسمي جفنك العلوي من المنتصف وحتى زاوية عينيك الخارجية باستخدام ظل العيون بأحد الألوان المتناغمة مع اللون الأصفر كاللون المرجاني والأخضر.

3. ضعي طبقة ثانية من الظلال باللون اللحمي على منتصف الجفن حتى تخفف من اللون الذي قمتِ بتطبيقه مسبقاً.

4. والآن أنت مستعدة لوضع الظلال الصفراء على جفونك، طبقي اللون على بداية جفنك العلوي في منطقة مدمع العين حتى منتصف الجفن.

5. اسحبي الظلال الصفراء على جفونك السفلية، وارسمي بها خطاً رفيعاً على خط الرموش السفلي.

6. أعيدي وضع طبقة ثانية من اللون الذي قمت باختياره "المرجاني أو الأخضر" على زاوية عينيك الخارجية، واسحبيه إلى الخارج حتى يتقابل مع اللون الأصفر الذي سبق وأن رسمته على جفنك السفلي.

7. استخدمي أحمر خدود باللون المرجاني لمزيد من الأنوثة على إطلالتك.

8. وأخيراً قومي بوضع أحمر شفاه باللون اللحمي الطبيعي أو اللون المرجاني الرقيق.

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