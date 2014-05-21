مشاهير تشوّهوا بعد عمليّات التجميل

سادت موضة عمليات التجميل في الوسط الفني، وفي عالم المشاهير، حتى انتقلت العدوى إلى كلّ الفئات والقطاعات، وبات التغيير ضرورياً لتحقيق معايير الجمال والحفاظ على الأناقة. لكنّ عمليات التجميل ليست دائماً اسماً على مسمّى، إذ تشوّه في أغلب الأحيان الجمالَ الطبيعيَ وتُفقد صاحبته تميّزها وجمالها الخاصّ.

لذلك، وقبل إجراء أيّ عمليّة تجميل، تأكّدي من أنّها تُناسب شكل وجهك وشخصيّتك، ولا تؤثر سلباً في جمالك. إليك صور النجمات اللواتي ذهبن إلى أقصى الحدود بعمليّات التجميل، فشوَّههنّ ذلك.

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البحث عن الكمال هو السبب الأساسي في اللجوء إلى عمليّات التجميل، على الرغم من أنّ الجمال الحقيقيّ يكمن في اختلاف كلّ شخص عن الآخر، وفي اكتشاف المميّزات التي تمتلكها كلّ امرأة، فتجعلها تبدو الأجمل. هذا لا يمنع من إجراء العمليات الجراحيّة لتصحيح بعض العيوب في الوجه، بشرط ألا يتحوّل هذا الحلّ إلى عمليات متكررة تصل إلى حدّ التطرف. كما عليك الانتباه إلى التشوّهات والالتهابات وما يُمكن أن تحمله العمليّات الجراحيّة من عوارض جانبيّة.

وعبر الصور، ستكتشفين كيف أنّ العمليات الجراحية أدت بكلّ أسف إلى تشوّه جمال العديد من النجمات وفقدانهنّ أسرارهنّ الخاصة، وتحديداً في عمليّات تكبير الشفاه التي تفقد الوجه نعومته، إذ تبدو مركّبة على الوجه، من دون توازن مع العينين والأنف:

Amanda Lepore، Carla Bruni، Cyndie Lauper، Donatella Versace، Hunter Tylo، Janice Dickinson

اكتشفي تفاصيل جمالك، وحاولي إبراز ما يُميّزك عن الأخريات، ولا تلتزمي بمعايير الجمال التي يُمكن ألا تناسبك، بل اكتفي بما يليق بك. وقبل إجراء أيّ عملية تجميل، ابحثي عمّا يزيدك جمالاً من دون مبالغة أو تقليد.

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