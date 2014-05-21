بالصور.. ياسر ماهر “الشيخ جابر واللواء مجدى دور لم ألعبه من قبل “

كتب : رباب يوسف القعيد

قال الفنان ياسر ماهر لوكالة أنباء أونا أن الشيخ جابر واللواء مجدى دور لم ألعب مثله من قبل أظنه سيكون صادما ومفاجئااأنا مشارك هذا العام فى دراما رمضان بعملين هما عد تنازلى والصندوق الأسود والجدير بالذكر أن دخول الفنان ياسر ماهر الفن متأخراً إلا انه أستطاع أن يثبت شخصيته واسمه بجداره حيث كان أول ظهور له فى “امراءة فى ورطة “مع الفنانة الهام جاهين والعام الماضى فى مسلسل “الداعية”مع الفنان هانى سلامة

وقد اشار ياسر ماهر ان العمل مع صديق العمر سيد رجب ممثل أستمتع فعلا بالتمثيل معه

عد تنازلى تدور أحداثه في إطار تشويقي، حول مجموعة من جرائم القتل التي يواجهها الأبطال في محاولة للبحث عن مرتكبها، ويتناول فكرة الصراع الأبدي بين الخير والشر، على عدة مستويات، بطولة عمرو يوسف، طارق لطفي، كندة علوش، ياسر ماهر ، محمد فراج، راندا البحيري، سيد رجب، محمد فراج ، سارة سلامة ،صبري عبد المنعم ،ناهد رشدي ،تنتجه شركة شادوز للإنتاج والتوزيع لأحمد حلمي وإيهاب السرجاني ،من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج حسين المنياوي.

الصندوق الأسود تدور أحداثه حول دولت، التي تعيش في حياة فقيرة ولكنها تحاول التغلب على ظروفها البائسة لتصل إلى طموحها، ولكن تعيش بداخلها ذكرياتها الأليمة وواقعها القاسي مهما حاولت الهرب منه فماضيها أصبح جزءا من شخصيتها،ولكنها تورط نفسها في العديد من المشكلات التي يساعدها فيها شقيقها الوحيد “هشام” فهو سندها الحقيقي في الحياة، وهو شاب طموح يحاول الوصول إلى أهدافه ولكن بطرق مشروعة، دائما ما يرفض تصرفات “دولت” التي تورطه في العديد من المشاكل، ولكنه لم يتخل عنها طوال أحداث المسلسل.الصندوق الأسود بطولة رانيا يوسف ، تامر هجرس ،أحمد صيام ،عايدة رياض ،إيهاب فهمى ،ياسر ماهر ،سميرة صدقى ،مى القاضى ،عمرو صحصاح، تأليف طارق بركات ،إخراج عادل الأعصر.