اختيار جزيرة «أبو منقار» لإقامة مهرجان الغوص العالمي بالغردقة

استقرت اللجنة المنظمة لمهرجان الغوص العالمي، والذي يقام في 2 يونيو المقبل، علي اختيار جزيرة «أبو منقار» لإقامة المهرجان لأنها تتمع بالطبيعة الرملية وقلة الرياح ولا يوجد بها شعاب مرجانية.

وقالت اللجنة المنظمة أن جزيرة «أبو منقار» توفر الآمان للغواصين المشاركين كما إنها تقع فى منتصف الطريق بين الجونة وسهل حشيش مما يسهل نقل الغواصين، والذي يشارك فيه نحو 3 آلاف غطاس.

وقرر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مخاطبة وزارة النقل لتوفير عبارة لنقل الغواصين المشاركين فى المهرجان من شرم الشيخ إلى الغردقة.

وتم الاتفاق مع عدد من شركات السياحة لتوفير وسائل مواصلات لنقل معدات الغوص التي تقع خارج مدينة الغردقة.

وشدد «عبد الله» علي وضع شعار مركز الغوص ورفع علم الجنسيات التي يحملها المركب والتنسيق التام بين اللجنة المنظمة ومراكز الغوص المشاركة وتحديد عدد المشاركين من كل مركز غوص ووسيلة انتقالهم.