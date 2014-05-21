تحطيم نسخة مقلدة لكأس العالم قرب قاعدة المنتخب البرازيلي

قال مسئولون فى بلدة تيريسبوليس أمس الثلاثاء، “إن مخربين هاجموا وأشعلوا النار فى نسخة مقلدة من كأس العالم لكرة القدم ارتفاعها ستة أمتار، على بعد عدة أميال من قاعدة سيقيم بها المنتخب البرازيلى، استعدادا لانطلاق النهائيات الشهر المقبل”.

وحطم المخربون النسخة المقلدة من الكأس والتى كانت موجودة فى أحد معارض البلدة خلال الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، وقال رئيس بلدية تيريسبوليس فى بيان “سنبذل كل جهد ممكن لإيجاد المحرض أو المحرضين على هذا العمل التخريبى، حتى لا يمر هذا الهجوم دون عقاب”.

وليس هذا أول هجوم على نسخ مقلدة تتعلق بكأس العالم فى البرازيل بعدما هاجم مخربون كرات وتميمة للبطولة، والعام الماضى تظاهر مليون شخص فى عشرات الشوارع بالمدن البرازيلية، احتجاجا على التكاليف الباهظة، لاستضافة كأس العالم وقلة الإنفاق على الخدمات العامة.

وستجتمع تشكيلة البرازيل المكونة من 23 لاعبا فى وقت لاحق هذا الشهر فى تيريسبوليس.

رويترز