أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تحطيم نسخة مقلدة لكأس العالم قرب قاعدة المنتخب البرازيلي

Google+ Print
تحطيم نسخة مقلدة لكأس العالم قرب قاعدة المنتخب البرازيلي تحطيم نسخة مقلدة لكأس العالم قرب قاعدة المنتخب البرازيلي

كأس العالم

قال مسئولون فى بلدة تيريسبوليس أمس الثلاثاء، “إن مخربين هاجموا وأشعلوا النار فى نسخة مقلدة من كأس العالم لكرة القدم ارتفاعها ستة أمتار، على بعد عدة أميال من قاعدة سيقيم بها البرازيلى، استعدادا لانطلاق النهائيات الشهر المقبل”.

وحطم المخربون النسخة المقلدة من الكأس والتى كانت موجودة فى أحد معارض البلدة خلال الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، وقال رئيس بلدية تيريسبوليس فى بيان “سنبذل كل جهد ممكن لإيجاد المحرض أو المحرضين على هذا العمل التخريبى، حتى لا يمر هذا الهجوم دون عقاب”.

وليس هذا أول هجوم على نسخ مقلدة تتعلق بكأس العالم فى البرازيل بعدما هاجم مخربون كرات وتميمة للبطولة، والعام الماضى تظاهر مليون شخص فى عشرات الشوارع بالمدن البرازيلية، احتجاجا على التكاليف الباهظة، لاستضافة كأس العالم وقلة الإنفاق على الخدمات العامة.

وستجتمع تشكيلة البرازيل المكونة من 23 لاعبا فى وقت لاحق هذا الشهر فى تيريسبوليس.

رويترز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب